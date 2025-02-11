KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde galerici Yavuz K. (32), husumetlisi A.Ö. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan Yavuz K., iş yerinden çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü sırada yanına husumetlisi A.Ö. yaklaştı. A.Ö. tabancayla ateş ederek, Yavuz K.'yı yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yavuz K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Körfez'de Galerici Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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