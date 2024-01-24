 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Körfez ilçesinde çıkan yangında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez ilçesinde çıkan yangında işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı barakada eşyalarını kurtarmak için içeri giren Mehmet Sadık Deval hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Körfez ilçesinde çıkan yangında işçi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 11:57,
Abone Ol

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında eşyalarını kurtarmak için içeri giren Mehmet Sadık Deval (49), hayatını kaybetti.

Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde bir toplu konut inşaat alanında işçilerin kaldığı barakada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangında, işçilerden Mehmet Sadık Deval, eşyalarını kurtarmak için içeri girdi. Ancak Deval, barakada dumandan etkilenip bayıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüp, Deval'ı çıkardı. Hazır bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Sadık Deval'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 çocuk babası Mehmet Sadık Deval'ın, Van'dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Kocaeli'ye geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Sadık, Kocaeli, Körfez, İş Kazası, İtfaiye, Acil Durum, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez ilçesinde çıkan yangında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?

Son Dakika
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:31:48. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez ilçesinde çıkan yangında işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement