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Körfez'de kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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Körfez'de kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü A.B., takip sonucu yakalandı. A.B.'nin Gölcük ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Körfez\'de kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı
13.01.2024 - 23:05,
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü A.B., takip sonucu yakalandı. A.B.'nin Gölcük ilçesinde 1 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı ve alkollü olduğu belirlendi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Ticaret Odası önünde polis ekipleri yol uygulaması yaptı. Polis ekibi, uygulama kapsamında A.B. yönetimindeki 37 ACD 112 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu otomobil, 1 kilometre uzakta Yeni Yalı Mahallesi Kaplan Sokak'ta polis tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde A.B.'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda da bir pompalı tüfek bulundu. Ekipler, yaptığı araştırma sonucu A.B.'nin bugün Gölcük ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir kişiyi omzundan vurduğunu tespit etti. A.B., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Gölcük, Körfez, Polisiye, Gözaltı, Trafik, Suç, Güncel, Son Dakika

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