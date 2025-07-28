Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kerem Birinci (20) idaresindeki 34 DSN 475 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu İzmit istikameti Barbaros Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Birinci'nin cenazesi Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Körfez'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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