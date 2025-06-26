Körfez'de Orman Yangını Kontrol Altında

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisindeki makilik ve ağaçlık alanda 13.30 sıralarında çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kocaeli İtfaiyesi ve helikopterle yapılan müdahale sonrası yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HELİKOPTER KAMERASINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 2 helikopterle havadan müdahale edildi. O anlar, helikopter kamerasına yansıdı.

Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/KÖRFEZ(Kocaeli),