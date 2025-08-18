Körfez'de Tanker Kazası: Yol Aksadı - Son Dakika
Körfez'de Tanker Kazası: Yol Aksadı

18.08.2025 14:01
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tanker kaza yaptı, şoför yaralandı, D-100'de ulaşım aksadı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda tanker önce yön levhasına ardından da bariyerlere çarptı. Tanker şoförünün yaralandığı kazada yolun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.D. idaresindeki 01 BG 578 plakalı tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı. Tanker daha sonra bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan A.D. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 şeritli D-100 kara yolunun Ankara yönünün trafiğe kapanması nedeniyle polis ekipleri yan yoldan araç geçişlerini kontrollü olarak sağlıyor.

Kaynak: DHA

