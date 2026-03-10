Körfez'de Tır Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çarpışan iki tırın arasında kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda E.G. (48) 41 ANZ 247 plakalı tırın kilitlerini kontrol etmek istediği sırada, E.A. idaresindeki 41 AYE 144 plakalı tır park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki tır arasında sıkışan E.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü E.A. gerekli işlemler için emniyete götürüldü.