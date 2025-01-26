Körfez'den Sudan Hastane Saldırısına Kınama

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Suudi Arabistan, Katar ve Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Sudan'ın Faşir kentindeki hastaneye düzenlenen ve en az 70 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Faşir'deki hastanenin hedef alınmasının kınadığı ve bu saldırının uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Riyad'ın bu tür ihlalleri reddettiğine dikkati çekilen açıklamada, sağlık ile insani yardım çalışanlarına koruma sağlanması ve sivillerin hedef alınmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Sudan'daki sivilleri koruma taahhüdünü içeren Nisan 2023'te imzalanan Cidde Deklarasyonu'nun uygulanmasının önemi vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, hastane saldırısını kınadı.

Hastanenin bombalanmasının, "savaş zamanlarında hastanelerdeki hastalar ile sağlık personelinin güvenliğinin sağlanmasını ve sağlık tesislerinin korunmasını öngören uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" anlamına geldiği kaydedildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise söz konusu saldırının, sivillerin ve sağlık merkezleri dahil sivil tesislerin korunmasını öngören uluslararası kanunların, anlaşmaların ve Bileşmiş Milletler (BM) kararlarının açık ve ciddi bir ihlalini temsil ettiğini belirtti.

Budeyvi, Sudan halkının bulunduğu zorlu koşullar gölgesinde insani görevlerin tam olarak yerine getirebilmeleri açısından Sudan'daki sağlık ekiplerinin ve tesislerinin tam anlamıyla korunması gerektiğini vurguladı.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin, Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinde Suudi Hastanesinin acil bölümünün hedef alınması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.