Körfez sermayesi savaş nedeniyle Batı'dan çekiliyor

27.04.2026 08:29
Ortadoğu'da genişleyen savaş, Batı finans sisteminin önemli destekçisi Körfez sermayesini tehdit ediyor. Devlet varlık fonları, dış yatırımlardan iç güvenlik ve savunmaya yöneliyor.

Ortadoğu'da genişleyen savaş, yalnızca enerji fiyatlarını değil, Batı finans sisteminin kritik desteklerinden biri olan Körfez sermayesini de sarsıyor. Son yıllarda teknoloji şirketlerinden medya devlerine, yapay zekâ altyapısından spor ekonomisine kadar Avrupa ve Kuzey Amerika’daki büyük işlemlerin arkasında Abu Dabi, Riyad ve Doha merkezli devlet varlık fonları vardı. Ancak İran çatışması uzadıkça, bu fonların önceliği dış yatırım değil iç güvenlik, savunma ve ekonomik istikrar haline geliyor.

Dünyanın en büyük 10 devlet varlık fonunun altısı Körfez’de bulunuyor ve toplam büyüklükleri yaklaşık 5 trilyon dolar. Global SWF verilerine göre Körfez ülkeleri 2025’te küresel kamu yatırımlarının neredeyse yarısını yaptı. Ancak şimdi tablo değişiyor; füze saldırıları, enerji altyapısındaki hasar ve Hürmüz Boğazı riski Körfez başkentlerini savunma harcamaları, gıda güvenliği ve altyapı dayanıklılığına yöneltiyor. IMF’ye göre Katar ekonomisi bu yıl yüzde 8,6 küçülebilir, JPMorgan da Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için büyüme tahminini 1,2 puan aşağı çekti.

Uzmanlara göre bu durumda fonlar yeni dış yatırımları yavaşlatabilir, mevcut portföyleri yeniden dengeleyebilir. Şimdilik bazı işlemler sürüyor ancak bankacılar, yeni mega anlaşmalar için iştahın azalabileceğini söylüyor. PIF Başkanı Yasir al-Rumayyan, İran çatışmasının 'bazı öncelikleri yeniden konumlandırmak için daha fazla baskı yarattığını' kabul etti. Batı, bu sermayenin evine dönmesi durumunda daha pahalı finansman, daha zor birleşme işlemleri ve daha kırılgan piyasa koşullarıyla karşılaşabilir.

