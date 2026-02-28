Körfez Ülkeleri Hava Sahalarını Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez Ülkeleri Hava Sahalarını Kapattı

28.02.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, BAE ve Kuveyt, güvenlik önlemleri gereği hava sahalarını geçici olarak kapattı.

Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahalarının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Katar Sivil Havacılık İdaresi, hava sahasında sivil uçuş trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara işaret edilerek kararın, bölgede yaşanan son gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın tüm uçuşların güvenlik ve emniyetini en üst düzeyde sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini, yeni durumlara ilişkin bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri Genel Sivil Havacılık Otoritesi'nden benzer bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre BAE hava sahası geçici ve kısmi olarak kapatıldı.

Yetkililer, bölgedeki durumun tırmanması nedeniyle güvenliği sağlamak için kısıtlamalar uygulandığını açıkladı.

Kuveyt

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi de hava sahasının uçuş trafiğine geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez Ülkeleri, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Kuveyt, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez Ülkeleri Hava Sahalarını Kapattı - Son Dakika

Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:40
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek’in hak mahrumiyeti cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:58:40. #7.13#
SON DAKİKA: Körfez Ülkeleri Hava Sahalarını Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.