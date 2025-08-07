??????? Çankırı'nın Korgun ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
İlçede bir döküm fabrikasında çalışan işçi A.Ö (35), elektrik akımına kapıldı.
İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ö, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan A.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Korgun'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?