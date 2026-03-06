Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu

Korgun\'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu
06.03.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korgun ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Korgun ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda Kaymakam Ferhat Gür ve eşi Gamze Gür, katılımcılarla ilgilenerek sohbet etti.

Burada konuşan Kaymakam Gür, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin her zaman yanında olmanın milletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Programa Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, Korgun Çocuk Evleri Sitesi sakinleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Korgun, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:28:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.