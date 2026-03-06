Korgun\'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu

Korgun ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda Kaymakam Ferhat Gür ve eşi Gamze Gür, katılımcılarla ilgilenerek sohbet etti.

Burada konuşan Kaymakam Gür, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin her zaman yanında olmanın milletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Programa Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, Korgun Çocuk Evleri Sitesi sakinleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.