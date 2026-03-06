Korgun ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi sunuldu.
Korgun Belediyesi tarafından Belediye Kültür ve İş Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşmalar gerçekleştirildi.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.
Programa Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, MHP MYK Üyesi Emine Güven, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Korgun'da Semazen Gösterisi - Son Dakika
