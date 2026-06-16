Korkut'ta Büyük Yatırımlar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korkut'ta Büyük Yatırımlar Devam Ediyor

Korkut\'ta Büyük Yatırımlar Devam Ediyor
16.06.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korkut ilçesinde 750 milyon lira yatırım ile modern yaşam projeleri hayata geçiriliyor.

Muş'un Korkut ilçesinde belediyenin girişimleriyle yatırım programına alınan projelerin yapımı sürüyor.

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçeyi modern bir yaşam merkezine dönüştürmek istediklerini söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana, ilçenin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini belirten Arık, şöyle konuştu:

"Bu yıl devlet desteğiyle yaklaşık 750 milyon liralık yatırımı ilçemize kazandırdık. Kamu görevlilerinin ilçede ikamet etmesini teşvik etmek amacıyla 79 TOKİ konutunun temeli atıldı. İstihdamı artırmak amacıyla 10 bin metrekarelik alanda yapılacak Tekstil Kent Projesi'nin ihale süreci başladı. İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırdık. Devlet Su İşleri iş birliğiyle içme suyu sorununu çözüme kavuşturduk. Belediye Gölet ve Mesire Alanı da vatandaşların sosyalleşme ihtiyacını karşılayan modern bir yaşam alanı oldu."

İlçenin önümüzdeki yıl adeta bir şantiyeye dönüşeceğini ifade eden Arık, 3 bin 500 nüfusa sahip ilçede hayatın her alanına dokunan projelerin hızla hayata geçirildiğini kaydetti.

İhalesi yapılan otogarın temel atma aşamasına geldiğini anlatan Arık, otogar binasının bu yıl hizmete açılmasını planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Korkut, İnşaat, Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkut'ta Büyük Yatırımlar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

18:11
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
17:12
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
17:05
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak
ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 20:49:32. #7.13#
SON DAKİKA: Korkut'ta Büyük Yatırımlar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.