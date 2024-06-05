Korkuteli'de Eğitim Şenliği kapsamında Halk Oyunları ve Türkü Gecesi düzenlendi

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KORKUTELİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitim Şenliği kapsamında Halk Oyunları ve Türkü Gecesi ile Öğretmenlerle Türk Halk Müziği Gecesi etkinlikleri yapıldı.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen Eğitim Şenliği kapsamında düzenlenen Halk Oyunları ve Türkü Gecesi, Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirildi. Gecede öğretmenler halk oyunları gösterisi sunarak, türkü söyledi. Programa Kaymakam Sezgin Üçüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, siyasi parti ilçe temsilcileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak geceye katkı sağlayan öğretmenlere buket verdi.

Eğitim Şenliği kapsamında Öğretmenlerle Türk Halk Müziği Gecesi de düzenlendi. Şehitler Anıtı Meydanı'nda yapılan etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Geceye katılanlar öğretmenlerin söylediği şarkılar eşliğinde eğlendi.

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,