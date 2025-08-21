Korkuteli'nde Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Hayırsever Kadın Dal'ın katkılarıyla Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi, Vali Hulusi Şahin'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Şahin, hayırsever Dal ailesi tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezinin Korkuteli ve Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmenin sağlık sistemi açısından kritik bir role sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Aile sağlığı merkezlerinin çoğalması, güçlenmesi sağlık sistemi açısından çok önemli. Böylece devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinin yükü azalacak, uzmanlarımız da vakalara daha detaylı bakabilecek. Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi'nin inşasına yaptığı katkılardan dolayı hayırsever Kadın Dal annemize ve ailesine teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi inşasına sağladığı katkılardan dolayı hayırsever Kadın Dal'a plaket takdim etti.

Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, daha sonra beraberindeki heyet ile binayı gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, hayırsever Kadın Dal ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.