Korkuteli\'nde Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde motosikleti ile minibüse arkadan çarpan Ramazan Dalkıran (40) hayatını kaybetti.

Korkuteli'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada Ramazan Dalkıran idaresindeki 07 BMS 316 plakalı motosiklet, seyir halinde önünde giden E.A.'nın kullandığı 07 BNV 98 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Dalkıran ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ramazan Dalkıran kurtarılamadı. Ramazan Dalkıran'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,