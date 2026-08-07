Kornaya Sinirlenen Sürücüye 180 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Kornaya Sinirlenen Sürücüye 180 Bin TL Ceza

Kornaya Sinirlenen Sürücüye 180 Bin TL Ceza
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Eyüpsultan'da korna çaldığı için diğer sürücüye tehditte bulunan M.E.Ö. yakalandı ve ceza aldı.

Eyüpsultan'da, iddiaya göre kendisine korna çaldığı için sinirlenerek sürücünün önünü kesen ve araçtan indikten sonra "Canım burnumda, kafanı keserim" diyerek tehditte eden M.E.Ö. yakalandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. M.E.Ö.'ye 180 bin lira ceza yazıldı.

Olay, 4 Ağustos'ta Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir sürücüyü korna çalarak uyardı. Uyarıya öfkelenen M.E.Ö., otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inen M.E.Ö. ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.E.Ö.'nün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" diyerek tehditte etti. Araçta yolcu olarak bulunan bir kadın ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında saldırgan sürücünün kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan M.E.Ö.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesi kapsamında 180 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca M.E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kornaya Sinirlenen Sürücüye 180 Bin TL Ceza - Son Dakika

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