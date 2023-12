Korsan taksicilerden \'konforlu, ucuz, güvenilir\' sloganıyla 7 dil seçenekli hizmet

ANTALYA'da korsan taksiciler, internet ve WhatsApp uygulaması üzerinden duyurular ile müşteri çekmeye çalışıyor. 'Konforlu, ucuz, güvenilir hizmet' sloganlarını kullanan, 7 dil seçeneğiyle hizmet verilen internet sitesi açan korsan taksiciler, yarı yarıya ucuz taşımacılık yapıyor.

Antalya'da teknolojinin imkanlarını kullanan korsan taksiciler, açtıkları internet sayfası üzerinden müşteri bulmaya çalışıyor. Belirtilen telefon numarası aranıp, gidilecek konum belirtildiğinde telefona cevap veren kişi, WhatsApp'tan mesaj atmaya yönlendiriyor. Ücret bilgisi sorulduğunda normal kilometre ücreti olan 25 TL yerine 16 TL alındığı bilgisi veriliyor. İnternet sitesinde, Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca olmak üzere 7 dil seçeneği yer alıyor. 'Konforlu, ucuz, güvenilir hizmet' sloganlarını kullanan korsan taksiciler, yarı yarıya ucuz taşımacılık yaptıklarını belirtiyor. Sitede 25 korsan taksi bayisi, 12 korsan taksi hizmeti ve 1265 korsan taksi bulunduğu bilgisine de yer verildi. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü korsan taksiciler, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nden havalimanına 400 TL fiyat bilgisi verdi. Bu mesafenin normal taksi ücreti ise 750 TL.

EMNİYETE 622 PLAKA BİLDİRİLDİ, 568'İNE CEZA YAZILDI

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca, 2023 yılında emniyete 622 korsan taksi plakası bildirildi, bunlardan 568'ine işlem yapıldı. Uygulama kapsamında trafik polislerince kesilen 20 bin 342 TL para cezasının yanı sıra, araç 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekiliyor. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve herhangi vergi ödemesi yapmayan korsan taksilerin ekonomiye büyük zarar verdiğini söyledi. Korsan taksiyle özellikle son 1,5- 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade eden Alkan, "Son zamanlarda sayıları günden güne artıyor. Şu anda zirve yapmış durumda ve çözüm bulmakta zorlanıyoruz. Taksici arkadaşlarımızla mesajlaşma grubu açtık. Orada, gördüğümüz korsan taksileri paylaşıyoruz. Bize bugüne kadar ulaşan 622 korsan taksi plakası var. Hususi plakalı araçlarla korsan taşımacılık yapıldığı bilgisi bize geliyor. Bunların birçoğunu video ile kayıt altına alıyoruz. Müşteriyi alırken, müşteriden para alırken, para verirken, para üstü alıp verirken bütün arkadaşlarımız bunları çekiyor" dedi.

'BU İŞTEN EKMEK YİYORUZ'

Emniyete 622 korsan taksi plakası bildirdiklerine dikkati çeken Alkan, "Bildirdiğimiz plakalardan 568'ine suçüstü yapılıp, cezai işlem uygulandı. Rent A car yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. İnternet sayfalarında ya da bir uygulama üzerinden taksi hizmeti veriyorlar. 'Hatır taşımacılığı yapıyoruz' denilen bu sitelere acilen erişim yasağı gelmesi gerekiyor. Çünkü bu işten ekmek yiyoruz. Antalya özeline bakarsanız, merkezde 3 bin 750 taksimiz var" diye konuştu. Korsan taksilerin düşük fiyat verdiklerini söyleyen Alkan, "Burada vatandaş da zor durumda kalacak. Vatandaşın can güvenliği, mal güvenliği kesinlikle böyle bir şey yok. Biliyorsunuz, canımız her şeyden üstün gelir. Bu arkadaşlar maalesef 3 kuruş ucuz götürüyorlar diye kendilerini ve vatandaşları riske atıyor. Umut hırsızlığı yapıyorlar" dedi.

'2 BİN ARACIN KORSAN TAŞIMACILIK YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Korsan taksiye binen vatandaşların ve taksici esnafının çok mağdur olduğunu belirten Alkan, "Korsan taksiye binen vatandaşlardan bazıları çantasını, telefonunu unutuyor, otomobilin plakasını bilmiyor. Hangi araca bindiğini bilmiyor. 'Eşyamı kaybettim' diyor ama plakayı bilmediği için zor durumda kalıyor. Korsan taşıma, Antalya'daki taksici esnafının hemen hemen kazancının yüzde 50'sine ortak olmuş durumda. Bunların hiçbir vergi kaydı yok. En az 2 bin aracın korsan taksicilik yaptığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'KİMİN GELDİĞİ BELLİ DEĞİL'

Antalya'da uzun yıllardır taksicilik yapan Boğaç Kanatlı, "Neresinden başlayalım bilmiyorum, bu durum, emek hırsızlığından başka bir şey değil. Görmüş olduğunuz bu arabaların her biri devlete vergi veriyor. Plakasından, çalışanından, durağından, her şeyinden vergi veriyor. Devletimiz zarara uğratılıyor. Müşterilerimizden şikayet alıyoruz. Korsan taksilerde bir şey kaybettiğiniz zaman, bunu bulmak imkansız. Çünkü kimin geldiği belli değil. Bizim yerimiz belli. Bizde verilmiş bir fiyat listesi var. Korsanlarda öyle değil. Ben kazancıma göre yevmiye alıyorum. Haliyle bu korsanlar arttığından işimiz azalıyor" dedi.

'DEFALARCA FARKLI PLATFORMLARDA BAHSETTİK'

Korsan taksiciliğin Antalya için kanayan bir yara olduğuna dikkati çeken taksici Ahmet Boz, "Bu durum, Antalya'mızın kanayan bir yarası. Farklı uygulamalar üzerinden yapılan taşımacılık da bizi olumsuz etkiliyor. Bunun önüne geçilmesi için defalarca farklı platformlarda bahsettik. Sonuçta hepimiz evimize helaliyle ekmek götürmeye çalışan bir camiadayız. Sektörde çalışan kişilerden en basitinden sabıka kaydı istiyoruz. Sicili olan bir kişiye, bu iş verilmiyor ama korsan takside kimin geldiği belli değil. Karşınızda keyif verici madde kullanan, gaspçı, tecavüzcü biri olabilir. Bunların önüne geçmek için bu belgeleri istiyoruz. Korsan taşıması yapan bir şoförde bunu nasıl kontrol altına alıyorlar? Buradaki çoğu arkadaşımız ekmeğinin peşine düşmekten sıkıntılara girdi" diye konuştu.