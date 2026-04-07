Korsika'da Balıkçılar Limanları Kapatıyor
Korsika'da Balıkçılar Limanları Kapatıyor

07.04.2026 13:35
Fransa'nın Korsika Adası'nda balıkçılar, akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı limanları kapattı.

Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika Adası'nda, Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarında neden olduğu artışa karşı hükümetin önlemlerini yeterli bulmayan balıkçılar, liman girişlerini kapattı.

Corse Matin yerel gazetesinin haberine göre, Korsika'da balıkçılar, başkent Ajaccio'daki liman dahil, Bastia, Propriano, Porto-Vecchio ve Bonifacio limanlarında eylem yaptı.

ABD/İsrail ve İran Savaşı'nın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda enerji arzında yaşanan kesintinin akaryakıt fiyatlarında yol açtığı artışa karşı Fransız hükümetinin yaptığı yardımları yeterli bulmayan balıkçılar, limanların etrafını tekneleriyle çevreleyerek girişleri engelledi.

Balıkçılar, akaryakıt fiyatlarına ilişkin hükümetle bir anlaşma protokolü imzalayana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için ay başında 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları da başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

