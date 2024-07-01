Koruma altındaki kum zambakları küresel ısınma kurbanı oldu - Son Dakika
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Koruma altındaki kum zambakları küresel ısınma kurbanı oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan koruma altındaki kum zambakları, küresel ısınmanın etkisiyle kurudu. Kum zambaklarının koparılması ise 244 bin TL ceza gerektiriyor.

01.07.2024 18:41
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Koruma altındaki kum zambakları küresel ısınma kurbanı oldu

Aşırı sıcaklar zambakları da kuruttu

Koparana 244 bin TL ceza uygulanıyor

ANTALYA - Endemik bitki olması sebebiyle koruma altında bulunan kum zambakları küresel ısınma kurbanı oldu. Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş ve Yeşilöz Mahalleleri sahilinde bulunan kum zambakları küresel ısınmadan nasibi alıp kurudu.

Alanya Doğa Koruma Şefliğinde gönüllü Çevreci Güldane Şahin, Dünya Doğayı Koruma Birliğince, dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan kum zambakların Alanya'nın Demirtaş ve Yeşilöz sahillerinde çok sayıda bulunduğuna dikkat çekerek, "Dünya Doğayı Koruma Birliğince, dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları (Pancratium maritimum), Demirtaş ve Yeşilöz sahillerimizde doğal şekilde yetişiyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açan kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira ceza kesiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca kum zambaklarının tohumlarının toplanmasını, koparılmasını, soğanlarının ihracatını yasaklayan yönetmelik 2016 yılında yayınlandı" dedi.

300 kum zambağı tespit etti

Kum zambaklarını gelecek nesillere aktarılması için büyük mücadele verdiğini söyleyen gönüllü çevreci Güldane Şahin, " Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Ancak bu kadar geniş alanda, bu kadar çok kum zambağı olan yer yok. Yeşilöz'den Demirtaş'a kadar bölgede yaptığım tespitlerde 300 kök belirledim. Kum zambaklarını resmi kayıt altına alındığı yerler var. Ben buradaki kum zambaklarının sayılarının tespiti için başta CİMER olmak üzere birçok ilgili resmi kuruma yazı yazdım. Şu ana kadar gelen bir görevli olmadı. Bunun üzerine ben kendime göre sayımlarımı yaptım. Yeşilöz sahilinde 200 adet, Demirtaş Çayı'na kadar ise toplam 300 tane kum zambağımız mevcuttur" şeklinde konuştu.

Aşırı sıcaklar zambakları kuruttu

Aşırı sıcaklardan etkilenen bitkiler arasında kum zambaklarının ilk sırada yer aldığını söyleyen Şahin şöyle konuştu:

"Açtıkları zaman çiçekler kızgın kumların altına adeta gelin gibi oluyorlar. Gördüğünüz gibi dün burada 3 çiçek vardı bugün hepsi kurumuş. Bir günde aşırı sıcaklardan dolayı kuruyorlar. Bunun sonucu çiçekler tohuma dönüşemiyor. Bu yıl erken kurudu kum zambakları. Çiçek açtıkları zaman muhteşem oluyorlar ve sahile müthiş güzel bir koku yayılıyor. Yere düşen tohumlar ise yine sıcaklardan dolayı zarar görüyor. Tohumlar hafif nemli olmalıydı ancak baktığımız zaman tamamen içinin kuru olduğunu görüyoruz. En kısa sürede buradaki kum zambakları resmi kayıt altına alınarak kurumalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu konuda resmi kurumları defalarca yardıma çağırdım, çağırmaya da devam edeceğim."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Koruma altındaki kum zambakları küresel ısınma kurbanı oldu - Son Dakika

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