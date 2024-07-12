Bingöl'ün Karlıova ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargapazarı köyünde salep soğanının yasa dışı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, 8 kilo 250 gram salep soğanı topladığı tespit edilen E.S, F.S. ve İ.K'yi yakaladı.
Ekipler, "2872 Sayılı Çevre Kanunu" hükümleri doğrultusunda 3 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 161 bin 423 lira ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika
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