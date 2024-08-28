Koruma Altındaki Yaban Keçilerini Avlayanlara 1 Milyon 315 Bin TL Cezası

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MERSİN'de koruma altında olan 2 yaban keçisi avlayan 2 kişiye 1 milyon 315 bin TL para cezası kesildi.

Mut ilçesi sınırlarında av koruma kontrol çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Savcılık izni ile jandarma eşliğinde araçta arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında koruma altında olan bir yaban keçisinin avlanıp, parçalandığı tespit edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, yeni avlanmış bir yaban keçisi daha buldu. Yaban keçilerini avlayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere 1 milyon 315 bin TL ceza kesilirken, haklarında soruşturma başlatıldı.