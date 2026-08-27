Koruyucu Aile Festivali Coşkusu

ERZURUM Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Koruyucu Aile Festivali'nde, koruma ve bakım altındaki 75 çocuk, gün boyu çeşitli atölye, spor ve eğlence etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi.

Festivalde koruma ve bakım altındaki 75 çocuk ile onların koruyuculuğunu üstlenen 51 aile yer aldı. Çocukların el becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen atölyelerde ebru, kozalak boyama ve çömlek yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar ilgi alanlarına göre futbol ve basketbol oynarken, halat çekme, çuval yarışı ve kaşıkta yumurta taşıma yarışlarına da katıldı.

Etkinlik alanında yorulan çocuklar ve koruyucu ailelerine sandviç, patlamış mısır ve meşrubat ikram edildi. Erzurum Şehir Tiyatrosu sanatçısı Şerif Avcı ve ekibinin gösterisi çocukları güldürürken, yerel sanatçı Tarık Çelik'in seslendirdiği şarkılarla eğlendirdi. Çocuklar, koruyucu aileleriyle müzik eşliğinde halay çekti.

'KORUYUCU AİLE OLMAYA ÖZENDİRİYORUZ'

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, koruyucu aileliğin yalnızca bir hizmet modeli olmadığını belirterek, sevgi, saygı, merhamet, paylaşma ve gönüllü sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Kentte 51 ailenin 75 çocuğa koruyucu ailelik hizmeti verdiğini belirten Aykut, çalışmaların ekipler tarafından profesyonel şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Festivalde çocukları merkeze aldıklarını belirten Aykut, "Çeşitli boyama atölyeleri, ebru sanatı, tespih işlemeleri, kukla oyunları, Hacivat-Karagöz gösterisi, halat çekme ve daha birçok etkinliğin yanı sıra futbol sahamızda da maçlar yapacağız. Erzurum'da göreve başladığımdan beri festivali üçüncü kez düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen bu festival aracılığıyla koruyucu ailelerimizin yanındaki çocuklarımızla birlikte vatandaşlarımızı da koruyucu aile olmaya özendiriyor, bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.

'BİZİM DE HAYATIMIZ ZENGİNLEŞTİ'

Yaklaşık 20 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamadıkları için koruyucu aile olmaya karar verdiklerini anlatan Murat Aktaş, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun zorluklar karşısında geriye dönüp baktığında, 'Bu sıkıntılar içinde bana destek olan, bana inanan birileri vardı' diyebilmesi benim için çok önemli. Bu yüzden böyle bir karar verdik ve çok mutluyuz. Aslında birlikte öğreniyoruz; sevgiyi, hoşgörüyü ve paylaşmayı. Koruyucu aile olmak bir iyilik göstergesi değil, vicdani bir sorumluluk. Herkese tavsiye ederim. Sadece çocuğun hayatı zenginleşmiyor, bizim de ailemiz ve hayatımız zenginleşti. Daha çok yeniyiz, 20 gündür çocuğumuz bizimle birlikteyiz. İlk geldiğinde güven problemi yaşadığını düşündük ama şu an gayet iyi anlaşıyoruz. Her şey yolunda ilerliyor. Hatta ikinci bir çocuk için, evlat edinme konusunda da müracaatımız var. İnşallah onun hayatında güzel bir iz bırakabilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.