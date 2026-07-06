Koruyucu Aileler İçin Açık Hava Sineması - Son Dakika
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Koruyucu Aileler İçin Açık Hava Sineması

Koruyucu Aileler İçin Açık Hava Sineması
06.07.2026 22:00
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İstanbul'da koruyucu aileler ve çocuklar, 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi izledi.

İstanbul'da düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde, koruyucu aileler ve koruma altındaki çocuklar "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" animasyon filmini izledi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Kent Üniversitesi ev sahipliğinde Sadabad Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, koruyucu aileliğin önemine ilişkin hazırlanan video izletildi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayten Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Koruyucu Aile Hizmet Modeli, uzun yıllardır Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin destekleriyle hayata geçirdiğimiz bir proje. Proje kapsamında ailelerimiz, evlatlarımızın hayata hazırlanmaları, gelişmeleri, güvenli, sıcak ve sevgi temalı bir aile ortamında büyümelerine vesile oluyor." diye konuştu.

İstanbul'un 1300 koruyucu aileye ev sahipliği yaptığını aktaran Yılmaz, "Gerçekten ilimizde oldukça fazla koruyucu ailemiz var. Allah hepsinden razı olsun. Verdiğiniz emekler çok büyük." dedi.

"Aile, sevgi, güven, aidiyet ve dayanışma demek"

Kent Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Baybalı da "İstanbul Kent Üniversitesi olarak eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığına inanıyor, topluma dokunmayı, çocukların ve ailelerin hayatına değer katmayı, sosyal fayda üreten projelerin içinde yer almayı kurumsal sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bu akşamın ana temasının aile olduğunu vurgulayan Baybalı, "Aile, sevgi, güven, aidiyet ve dayanışma demek. Bazen birlikte izlenen bir film, bazen paylaşılan bir gülümseme, bazen de çocukların kendilerini değerli hissettikleri güvenli bir ortam demek. Bu nedenle burada gerçekleştirdiğimiz buluşma ile yalnızca bir film izleme etkinliği gerçekleştirmeyi değil, çocuklarımızın hafızasında güzel bir anı, ailelerimizin gönlünde sıcak bir iz bırakmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında çocuklar, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin tanıtımı amacıyla yapılan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" animasyon filmiyle açık havada sinema deneyimi yaşarken, aileler de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, aileler ise birbirleriyle sohbet ederek deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Program, koruyucu aileler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve koruyucu aile hizmet modeline ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen faaliyetlerden biri olarak öne çıktı.

Kaynak: AA

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