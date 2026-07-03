Koruyucu Aileler İçin Gezi Etkinliği

Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında kentteki koruyucu aileler için gezi etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koruyucu aileler ile çocukların sosyal hayata katılımlarını desteklemek, aileler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve koruyucu aile hizmet modeline yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda koruyucu aileler ve çocuklar kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Daha sonra deniz otobüsüyle Akdamar Adası'na geçen aileler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan adayı gezme fırsatı elde etti.