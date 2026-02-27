Koruyucu Aileler İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koruyucu Aileler İftarda Buluştu

27.02.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aileler için iftar programı düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen iftarda koruyucu aileler ve evlatları bir araya geldi.

Müdürlük tarafından Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun (DAİMFED) katkılarıyla bir otelde 18. Geleneksel İftar Programı düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, kentte koruyucu aile sayısında yükseliş olduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin toplumun vicdanı olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Adana'nın plakası 01 dolayısıyla Adana'ya yakışan birinci olmaktır. O açıdan sizlere İstanbul'u da geride bırakıp birinciliğe adım adım ilerlemek yakışır. 371 koruyucu ailemiz bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz olan 484 evladımıza kucak açtılar, yuvalarını açtılar, gönüllerini açtılar ve onları sımsıcak sarmaladılar. Onların hakkını ödeyemeyiz."

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de her gün gelişen, her gün büyüyen çok büyük bir aile olduklarını dile getirdi.

Tüzmen, nüfus istatistiklerine ve aile yapısının korunmasına dikkati çekerek, "İstatistiklerde nüfus artış oranlarının gerilemesi, nüfusumuzun artık eskisi kadar genç olmadığı görülüyor. Bunu tersine doğru çevirmek için çekirdek aileyi sağlam tutmamız lazım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa ülke sağlam olur." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruyucu Aileler İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:32:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Koruyucu Aileler İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.