Körzüt Kalesi'nde Kazılar Sürüyor - Son Dakika
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Körzüt Kalesi'nde Kazılar Sürüyor

Van'ın Muradiye ilçesindeki Urartu dönemine ait Körzüt Kalesi'nde arkeolojik kazılar devam ediyor.

17.09.2024 13:46
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Van'ın Muradiye ilçesinde Urartular döneminde yapılan Körzüt Kalesi kalıntısında arkeolojik kazılar devam ediyor.

Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Menua tarafından inşa ettirilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazıların bu yılki çalışmalarına başlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın başkanlığında, antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 15 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılar, geçen yıl ortaya çıkarılan tapınak bölümünde yoğunlaştırıldı.

Erdoğan, AA muhabirine, bu yıl "Cumhurbaşkanlığı kazısı" olarak başladıkları kale kalıntısındaki çalışmalarda, şimdiye kadar birçok buluntunun gün yüzüne çıktığını söyledi.

Geçen yıl, Urartu Kralı Menua için yaptırılan tapınağa ulaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "Tapınağın etrafında tapınak ekonomisiyle ilişkili hediyelerin ya da tapınakla ilişkili eşyaların konulduğu depo odaları olmasını bekliyoruz. Urartularda özgün maden işçiliğine dair önemli buluntulara denk gelmeyi düşünüyoruz. Bunların özellikle kalkan ve mızrak olmasını bekliyoruz. Bunlar, savaş tanrısı Haldi'ye ithaf edilen silahlar. Kazılarda ortaya çıkacak odalarda bu türden bulgulara rastlamayı düşünüyoruz." dedi.

Kalenin dış surlarında kullanılan taşların büyüklüğüne değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tapınağın dışında özgün değer olarak karşımıza sur duvarları çıkıyor. Bu şekilde ayakta duran bir kale yok. Yani Urartu taş işçiliğinin en önemli özelliklerini burada görüyoruz. Devasa taşlarla sur duvarları mevcut. Bu sur duvarları Urartu kalelerinde farklılığıyla ön plana çıkıyor. Özgün olarak karşımıza çıkmakta."

Çalışmaları inceleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Geçtiğimiz yıl tapınak alanında üzerinde çivi yazılarının olduğu kitabeler bulunmuştu. Bilim ve arkeoloji dünyasında oldukça ses getirmişti. Bu yıl da hocalarımız tapınak alanını ve depolara açılan kapıları kazmaya başlayacak. Burada bronz kalkanların çıkmasını bekliyoruz. Dünyanın en büyük Urartu müzesi konumundaki Van Müzesi'nin zenginleşmesi için bölgemizde kazıların yaygınlaştırılması önemli." diye konuştu.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da 2 yıldır sürdürülen kazılarda önemli bulgulara rastlandığını belirterek, "Kalenin Urartu dönemine ait birçok eseri barındırdığını düşünüyoruz. Kazı ekibimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da kazı çalışmalarına başladı. Bölgenin kadim tarihine ışık tutması açısından önemli bir kazı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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