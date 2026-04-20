KOSBİFEST 2026 Başladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenen KOSBİFEST 2026'nın açılışına katıldı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan okulda düzenlenen festivalde, kent genelindeki meslek liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinden (MESEM) öğrenciler kaynak, bakım-onarım, pano montajı, üç boyutlu modellemeyle tasarım gibi alanlardaki yarışmalarda mücadele edecek.

Söyleşi, seminer ve atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceği etkinlikte fizik, kimya ve biyoloji temalı sergiler, öğrenci projeleri, sokak lezzetleri stantları ve kariyer günleri de düzenlenecek.

Elban, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte meslek liselerini geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "İlimizde 9. sınıf öğrencilerimizin yüzde 65'i meslek lisesi ve MESEM'deler. Hedefimiz daha yüksek." dedi.

Gençlerin geleceğe hazırlanmasında mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Elban, "Akademik başarının önemli ve gerekli olduğunu biliyoruz ama bence artık bir mesleki bilgi, beceri edinmek, sanat icra edebilmek, akademik başarının da önüne geçti. Dolayısıyla bu kapsamda ilimizde 2 yılı aşkın süreden bu yana özellikle meslek liselerimizi ve mesleki eğitim merkezlerimizi geliştirmek, yavrularımızı bu alana yöneltmek için büyük çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Okul müdürü Nuray Gowans ise KOSBİFEST 2026 ile öğrencilerin mesleki becerilerini sergileme imkanı bulacağını, ayrıca sektörlerinin önde gelen firmaların öğrencilerle bir araya geleceğini ifade etti.

KOSBİFEST 2026, 22 Nisan'a kadar devam edecek.