İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yazar Ahmet Kutsi Tecer'in "Köşebaşı" adlı oyununu yeniden sahneye taşıyacak.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Hakan Altıner'in yönettiği oyun, yarın saat 20.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

1940'lı yılların İstanbul'unda geçen ve tek bir günün akışını konu alan eser, bir mahalledeki gündelik hayat üzerinden eski ile yeninin çatışmasını, komşuluk ilişkilerini ve toplumsal değişimin insanlar üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Mizahi bir anlatımla yitirilmeye yüz tutan insani değerleri, gelenekleri ve mahalle kültürünü sahneye taşıyan oyun, geçmişle hesaplaşmaları ve değişen toplumsal ilişkileri de odağına alıyor.

Eser, ilk kez 1947'de seyirciyle buluşmasının ardından yaklaşık 80 yıl sonra Şehir Tiyatroları repertuvarında yeniden yer alacak. Yapımda, tiyatronun usta oyuncuları ile genç kuşak sanatçılar aynı sahnede buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Hakan Altıner, eserin zamansız anlatımı ve güncelliğini koruyan temaları nedeniyle klasikler arasında yer aldığını belirtti.

Altıner, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in daveti üzerine oyunu sahnelemeye karar verdiğini ifade ederek, yapımda tiyatronun deneyimli oyuncularıyla genç kuşak sanatçıları bir araya getirdiğini kaydetti.

Oyunda, Ayşe Kökçü, Berrin Koper, Cem Uras, Ceysu Aygen, Emin And, Engin Gürmen, Ercan Demirhan, Gökhan Mete, Göksel Arslan, Güneş Han, Hikmet Körmükçü, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, İskender Bağcılar, Nevzat Çankara, Salih Sarıkaya, Samet Hafızoğlu, Selçuk Soğukçay ve Serkan Bozkurt rol alıyor.