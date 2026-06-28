Kösedağ\'da Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

SİVAS'ın Zara ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Kösedağ'ın zirvesinde ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi. Dronu fark eden anne ayı, yavrularıyla birlikte karlı zirveden uzaklaştı.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, Sivas'ın doğal güzelliklerini görüntülemek amacıyla dronla çekim yaptığı sırada Kösedağ zirvesinde anne ayı ve 3 yavrusuna rastladı. Karla kaplı zirvede bir süre yiyecek arayan ayı ailesi, yaklaşan dronu fark edince bölgeden uzaklaşmaya başladı. Görüntülerde ayının yavrularını peşine takarak karlı arazide ilerlediği anlar dikkat çekti. Anne ayı ve 3 yavrusu kısa süre sonra gözden kayboldu.