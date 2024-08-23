KOSGEB İş Geliştirme Desteği Başvuruları Sonuçlandı

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuru sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre; bu yılın 1'inci çağrısına 10-28 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 bin 380 girişimci başvuru yaptı. Başvuru yapan girişimcilerden bin 349'u kurullarda değerlendirmeye alındı ve değerlendirme sonucu 984'ü jüri karşısına çıktı. 1 -15 Ağustos arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen KOSGEB girişimci seçmelerinde ise 721 girişimci değerlendirme sürecini geçti.

521 PROJEYE 715 MİLYONLUK DESTEK

Ülke sıralamasında ilk 500'e giren projeler ile her il özelinde ilk 3'te yer alan projeler olmak üzere toplamda 521 proje desteklenmeye hak kazandı. 521 projeye toplamda yaklaşık 715 milyon tutarında destek sağlanacak. Destek almaya hak kazanan girişimcilere yararlanabilecekleri desteklere ilişkin karar KOSGEB tarafından bildirilecek. Böylece destek süreci başlamış olacak. 2024 yılı 2'nci çağrı için 1 Ağustos'ta başvuru alınmaya başlandı. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. Destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor.