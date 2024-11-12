Kosheen İstanbul'da Performans Sergileyecek

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Birleşik Krallık'ın elektronik müzik sahnesinde öne çıkan gruplarından Kosheen, 2025 Şubat ayında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup, 25 yıllık müzik kariyerlerini kutlamak için çıktıkları turne kapsamında, Black Label Events organizasyonu ile 23 Şubat 2025 akşamı IF Performance Hall İstanbul'da konser verecek.

Konserde topluluk, kariyerleri boyunca kaydettikleri en iyi şarkılarını seslendirecekler.

Kosheen, 2001 yılında çıkardıkları ilk albümleri olan ve platin satış başarısı yakalayan "Resist" albümünden "Hide U" şarkısıyla ün kazandı.

Birleşik Krallık ve Avrupa müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok ödül kazanan grubun tarzı, şarkıcı ve söz yazarı Sian Evans tarafından şekillendirildi.

Grup, Evans'ın yanı sıra söz yazarı, yapımcı Ron Mcelroy ve davulcu Mitchell Glover'dan oluşuyor. Bir süredir ara verdikleri canlı performanslara 2019'da geri dönen grup, sayısız festivalde ve dünya çapında etkinliklerde de yer aldı.