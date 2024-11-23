Köşk'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Köşk'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Köşk\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki İsmail Ateş hayatını kaybederken, arkadaşı Eray D. ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.11.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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AYDIN'ın Köşk ilçesinde refüje çarpıp, yola savrulan motosikletin sürücüsü İsmail Ateş (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Eray D., ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Denizli- Aydın kara yolunda meydana geldi. Aydın yönüne giden İsmail Ateş (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre hız sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, motosiklette bulunan İsmail Ateş ile Eray D. yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İsmail Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Eray D. ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Köşk'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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