Köşk\'te Panelvan Kaza Yaptı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak mezarlık alanına devrilen panelvandaki 3 kişi yaralandı.
R.M. idaresindeki 09 U 6487 plakalı panelvan, Soğukkuyu Mahallesi'nde mezarlık duvarını aşıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazada bazı mezarlar zarar gördü.
