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Kosova, ABD'den Javelin tanksavar füzesi satın alma talebini onaylandı - Son Dakika
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Kosova, ABD'den Javelin tanksavar füzesi satın alma talebini onaylandı

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, ABD'nin Kosova'nın Javelin tanksavar füzesi satın alma talebini onayladığını doğruladı. Maqedonci, ABD'nin Kosova'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde ana destekçi olduğunu belirterek, Javelin füzelerin fiyatı ve teslim tarihi konularında görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kosova'nın ayrıca uçaksavar sistemleri satın alma planları olduğunu ve NATO ülkeleriyle işbirliklerinin bulunduğunu ifade etti.

Kosova, ABD\'den Javelin tanksavar füzesi satın alma talebini onaylandı
11.01.2024 - 21:13,
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Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, ülkesinin Javelin tanksavar füzesi satın alma talebinin ABD tarafından onaylandığını doğruladı.

Maqedonci, yerel bir televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın Javelin tanksavar füzesi satın alma talebinin kabul edildiğini doğrulayan Maqedonci, "Bu talebin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye onay için gönderileceği biliniyor ve özellikle ABD'nin, Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) (orduya) geçiş süreci ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde ana destekçi olduğu dikkate alındığında Kongre'den onay konusunda olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi.

Javelin füzelerin fiyatı konusunda pazarlık aşamasının henüz başlamadığına dikkati çeken Maqedonci, Kosova'nın söz konusu tanksavarları ne zaman teslim alabileceğini de görüşeceklerini vurguladı.

Maqedonci, kaç adet Javelin füzesi alınacağıyla ilgili soruya, "FSK'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar." cevabını verdi.

Kosova'nın yakın zamanda uçaksavar sistemleri satın almayı planladığını belirten Maqedonci, "Özellikle kapasitelerimizi geliştirmemizde ana destekçimiz olan ABD'nin başını çektiği en yakın ortaklığa sahip olduğumuz ülkelere odaklanıyoruz. Türkiye, Almanya, İngiltere, İtalya, Hırvatistan gibi NATO ülkeleriyle de işbirliklerimiz var." diye konuştu.

Maqedonci, bakanlık olarak son 3 yılda 239 milyon avro değerinde askeri ekipman tedarik ettiklerini sözlerine ekledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill'i kabulünde, ABD'nin Kosova'ya Javelin tanksavar füzesi satma kararını onaylamasını hayal kırıklığı ile karşıladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Kosova, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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