Kosova, ABD'nin desteğiyle enerji depolama tesisi kuruyor - Son Dakika
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Kosova, ABD'nin desteğiyle enerji depolama tesisi kuruyor

Kosova, ABD\'nin desteğiyle enerji depolama tesisi kuruyor

ABD hükümetine bağlı Millennium Challenge Corporation (MCC) Dış Yardım Kuruluşu'nun desteğiyle Kosova'da kurulacak olan ülkenin ilk enerji depolama tesisi tanıtıldı. Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da etkinlikte yer aldı. Tesisin tamamlanmasıyla Kosova, 340 megavatsaatlik enerji depolama kapasitesine sahip olacak ve yeşil enerjiye geçişini sağlayacak.

01.05.2024 00:37
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ABD hükümetine bağlı "Millennium Challenge Corporation (MCC)" Dış Yardım Kuruluşu desteğiyle Kosova'da kurulacak, ülkenin ilk enerji depolama tesisinin tanıtımı yapıldı.

Başkent Priştine'deki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti ve MCC Başkan Yardımcısı Cameron Alford ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Kosova'ya en zor günlerinde destek verdiğini ve söz konusu projenin, iki ülke arasındaki tavizsiz desteğin simgesini oluşturduğunu söyledi.

Başbakan Kurti de, kurulacak tesisin Kosova'da enerji sektöründeki en büyük yatırımı oluşturduğunu ve projenin tamamlanmasıyla ülkesinin en az 340 megavatsaatlik enerji depolama kapasitesine sahip olacağını belirtti.

MCC Başkan Yardımcısı Alford ise tesisin, Kosova'nın yeşil enerjiye geçişinin temel taşı olacağını ve ülkenin enerji güvenliğini arttıracağını vurguladı.

Toplamda 236,7 milyon dolara mal olacak ülkenin ilk enerji depolama tesisi için Kosova hükümeti 34,7 milyon dolar kaynak ayırırken, MCC 202 milyon dolarlık hibe desteği sağlayacak.

Tesisin 2027'nin sonunda açılması öngörülürken, Kosova'nın, kişi başına düşen dünyadaki en büyük enerji depolama kapasitesine sahip ülkesi olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova, ABD'nin desteğiyle enerji depolama tesisi kuruyor - Son Dakika

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