Kosova Anayasa Mahkemesi'nden Geçici Tedbir

09.03.2026 21:27
Kosova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Osmani'nin Meclisi feshetme kararına geçici tedbir getirdi.

Kosova Anayasa Mahkemesi, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin 6 Mart'ta Meclisi feshetme kararının anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin "geçici tedbir" kararı verdi.

Kosova Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Osmani'nin Meclisi feshetme kararının, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik başvurunun Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başvuru sahibinin talebi üzerine ve resen, 6 Mart 2026 tarihli 24/2026 sayılı kararnameyle ilgili olarak Kosova Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir işlem yapmasının yasaklanmasını öngören geçici tedbirin uygulanmasına ve Kosova Meclisinin de bu kararnameyle bağlantılı herhangi bir işlem yapmasının, bu kararın 2. maddesinde belirtilen süre boyunca durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bugün yürürlüğe girecek tedbir, 31 Mart'a kadar geçerli olacak.

4 Nisan'da görev süresi dolacak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, yeni cumhurbaşkanını seçememesi sebebiyle Meclisi 6 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim ve 28 Aralık 2025'te erken genel seçim düzenlenmiş, Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, Meclisten 11 Şubat'ta güvenoyu almıştı.

Kaynak: AA

