Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, sağlık işbirliği için Edirne Valisi Sezer'le görüştü

Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, sağlık işbirliği için Edirne Valisi Sezer'le görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosovalı sağlık çalışanlarının eğitimi ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imza töreni için Edirne'ye geldi. Damka, Edirne Valisi Yunus Sezer ile görüşerek projeler hakkında bilgi verdi; Sezer memnuniyetini dile getirdi.
Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi ile Kosova Sağlık Bakanlığı arasında Kosovalı sağlık çalışanlarının eğitimi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imza törenine katılmak üzere Edirne'ye gelen Damka, Sezer ile makamında görüştü.
Damka, görüşmede Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliği çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.
Sezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.
Kaynak: AA
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