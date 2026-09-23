Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, sağlık işbirliği için Edirne Valisi Sezer'le görüştü

Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi ile Kosova Sağlık Bakanlığı arasında Kosovalı sağlık çalışanlarının eğitimi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünün imza törenine katılmak üzere Edirne'ye gelen Damka, Sezer ile makamında görüştü.

Damka, görüşmede Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliği çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.