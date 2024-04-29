Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyeliği için Almanya Başbakanı'ndan destek talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyeliği için Almanya Başbakanı'ndan destek talep etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyeliği için Almanya Başbakanı\'ndan destek talep etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan, ülkesinin Avrupa Konseyi'ne tam üye olabilmesi için destek talep etti. Kurti, devletlerarası ilişkiler ve Kosova'nın üyelik başvurusunu ele aldıkları telefon görüşmesinde, Konsey'e üyelik başvurusunun doğru bir karar olacağını vurguladı. Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararın mayıs ayında alınması bekleniyor.

29.04.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan, ülkesinin, merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi'ne tam üye olabilmesi konusunda destek talep etti.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurti ve Scholz'un telefon görüşmesinde, devletlerarası ilişkiler ile Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusunu ele aldıkları belirtildi.

Kurti'nin "çoğunlukta olmayan toplulukların hakları ve korunması, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda Avrupa'nın en gelişmiş çerçevesine sahip olan ülkesinin" Konsey'e üye olarak kabul edilmesinin, doğru karar olacağına vurgu yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Kurti'nin, Alman mevkidaşından, ülkesinin Konsey'e tam üye olabilmesi konusunda destek talep ettiği kaydedildi.

Süreç

Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararın, mayıs ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Olaf Scholz, Almanya, Kosova, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyeliği için Almanya Başbakanı'ndan destek talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:13:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Konseyi üyeliği için Almanya Başbakanı'ndan destek talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement