Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okçuluk turnuvası düzenlendi

Balkan ülkesi Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okçuluk turnuvası düzenlendi.

15.07.2024 20:00
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Balkan ülkesi Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okçuluk turnuvası düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) ülkenin güneyindeki Prizren şehrinin spor salonunda düzenlenen turnuvanın kapanış törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tören, 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybeden şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, harici ve dahili düşmanların 15 Temmuz'da el ele vererek, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini yıkmaya çabaladığını söyledi.

Angılı, "Bu çaba Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletinin, sokaklara çıkarak milletini, devletini ve demokrasisini korumak üzere canını ortaya koyması sonucunda çok şükür akamete uğratıldı." dedi.

Bakan Damka da konuşmasında 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu önünde "vatana sahip çıkmak" için bekledikleri belirterek, "O akşam geç saatlerde Prizren'deki gençlerimiz, halkımız konsolosluğun önünde nöbet tutmaya başladı. Hiç unutmuyorum, bazıları otobüslerle 'Kapıkule'ye yol alalım' diye planlar yapmaya başladı. Vatan, Türkiye Cumhuriyeti, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından ibaret değil." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okçular, demokrasi uğruna can veren şehitler için ok atışı yaptı. Etkinlik, davetliler tarafından turnuvada başarılı olan okçulara madalyalarının takdim edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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