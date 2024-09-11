Banjska Saldırısı ile İlgili 45 Şüpheliye İddianame

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Kosova Özel Savcılığı, ülkenin kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili 45 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi.

Kosova Özel Savcılığı Başsavcısı Blerim İsufaj, Banjska saldırısıyla ilgili iddianamenin tamamlanması nedeniyle davaya bakan savcı Naim Abazi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başsavcı İsufaj, "büyük ve karmaşık" olarak nitelendirdiği davayla ilgili yürüttükleri yoğun ve uzun süreli çalışmanın ardından 45 sanık hakkında iddianame hazırladıklarını ve sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istendiğini söyledi.

Savcı Abazi de sanıkların, anayasal ve yasal düzeni ihlal etme, terör faaliyetleri, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla suçlandıklarını belirterek, "Başlıca sanıklar arasında, grubun lideri olarak kilit bir konuma sahip olan, koordinasyon ve suç faaliyetlerinde önemli rol oynayan Milan Radoicic de yer alıyor." dedi.

Davayı "şimdiye kadar karşılaştıkları en karmaşık dava" olarak nitelendiren Abazi, "güçlü suçlamalar" oluşturmak için uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve ABD ile yakın işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Abazi, davayla ilgili çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal, mülk, zırhlı araç ve 1200'den fazla silaha el konulduğunu sözlerine ekledi.

Banjska saldırısıyla ilgili iddianame ve olaya karışan diğer kişilerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Banjska saldırısı

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, 24 Eylül 2023 sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ve üç saldırganın ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Interpol, Aralık 2023'te Milan Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.