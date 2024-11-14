Kosova'da Eğitime Tepki: Cinsel Eğitim Kitapları Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Kosova'da Eğitime Tepki: Cinsel Eğitim Kitapları Tartışma Yarattı

Kosova'daki cinsel eğitim el kitapları, öğretmenlerin paylaşımlarında müstehcen terimler kullanmasını öneriyor.

14.11.2024 21:46
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Kosova'da ilkokul ve lise öğretmenlerine yönelik hazırlanan "cinsel eğitim ve üreme sağlığı" el kitapları, ülke genelinde tartışmaya yol açtı.

Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığınca (MASHT) yayınlanan el kitaplarından birinde kullanılan, "Öğretmenlerin cinsel deneyimlerini müstehcen terimler ve mahremiyet ifade biçimleri kullanarak çocuklarla paylaşmaları teşvik edilmektedir." ifadesi tepki topladı.

Kosova Birleşik Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikasından yapılan açıklamada, söz konusu el kitapları "dejenere" olarak nitelendirildi ve bunların ülkedeki eğitim kurumlarında kullanılmamasını talep edildi.

Başkent Priştine'nin Eğitim Müdürlüğü ise aldığı kararla belediyeye bağlı okullarda söz konusu el kitaplarının kullanımını yasakladı.

Öte yandan, ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşu da açıklama yayımlayarak, söz konusu el kitaplarını "kabul edilemez" bulduklarını bildirdi.

Tepkilerin ardından MASHT tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu el kitaplarının ders kitabı olmadığı ve uygulama zorunluluğu bulunmadığı kaydedildi.

MASHT'ın açıklamasında kamuoyundan gelen tepkiler "propaganda" olarak nitelendirilirken, ilkokul ve lise öğretmenlerine yönelik hazırlanan el kitapları ve diğer bilgilendirici materyallerin revize edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, kosova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Eğitime Tepki: Cinsel Eğitim Kitapları Tartışma Yarattı - Son Dakika

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