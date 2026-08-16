Kosova'da Gelin Yüzü Boyama Ritüeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova'da Gelin Yüzü Boyama Ritüeli

Kosova\'da Gelin Yüzü Boyama Ritüeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Diren'in 'Nazarın Renkleri' belgeseli, Kosova'da kaybolma riski taşıyan gelenekleri anlatıyor.

Kosova'da yaşayan Boşnakların yüzyıllardır sürdürdüğü geleneksel gelin yüzü boyama ritüeli, Dr. Öğretim Üyesi ve belgesel yönetmeni Fatih Diren'in "Nazarın Renkleri" filmine konu oldu.

Çorum'un bir köyünden çıkarak bale sahnelerine uzanan 13 erkeğin hikayesini "Baletler Köyü" belgeseliyle beyaz perdeye taşıyan ve uluslararası festivallerden ödüller alan Diren, yeni yapımında bu kez Balkanlar'da kaybolma riski taşıyan bir geleneğin izini sürdü.

Diren'in yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Nazarın Renkleri", Kosova'nın Prizren şehrine bağlı Zupa bölgesinde yaşayan Boşnakların yüzyıllardır sürdürdüğü geleneksel gelin yüzü boyama ritüelini sinema diliyle anlatıyor.

Şar Dağları'nın eteklerindeki Planjane köyünde çekilen kısa metraj belgesel, evlenecek genç kadınların yüzlerinin farklı renk, çizgi ve sembollerle boyanmasını yalnızca görsel bir gelenek olarak değil, toplumsal hafızayı kuşaktan kuşağa aktaran kültürel bir ritüel olarak ele alıyor.

Türkiye'den Kosova'ya uzanan bir kadın hikayesi

Diren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselin hikayesinin, ekipte yer alan görüntü yönetmeni Evrim İnci'nin daha önce yayımlanan bir haber üzerinden geleneği fark etmesiyle başladığını belirtti.

Filmin çekimleri için Prizren Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle Kosova'ya gittiklerini anlatan Diren, bölgedeki araştırmaların ardından, geleneği iki kadının karşılaşması üzerinden anlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Belgeselde, Türkiye'den Kosova'ya giden Gizem Özdemir ile Planjane köyünde geleneği yaşatan Fehmija Murati'nin karşılaşmasını merkeze aldıklarını aktaran Diren, "Gizem, Türkiye'den bu geleneği öğrenmek için Planjane köyüne gidiyor. Bir de bu geleneği yaşatan Fehmija teyzemiz var. Fehmija'nın hikayesini Gizem üzerinden, biraz da bir yolculuk hikayesi şeklinde anlattık." dedi.

Diren, Zupa bölgesindeki Boşnak köylerinde sürdürülen geleneğin en dikkat çekici yönlerinden birinin gelinlerin yüzlerinin farklı renk, çizgi ve sembollerle boyanması olduğunu kaydetti.

Bu renk ve sembollerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını belirten Diren, yerel anlatılara göre beyazın "saflığı ve yeni bir hayata geçişi", kırmızının "utangaçlık ve doğurganlığı", altın renginin "yaşam döngüsü ve bereketi", mavinin "mutlu bir aile hayatını", siyahın ise "kötülüklerden korunmayı" simgelediğini anlattı.

Diren, Planjane köyü ve çevresindeki doğal dokunun da filmin anlatımında önemli olduğunu, Şar Dağları, köy evleri ve gündelik yaşamın geleneğin yaşadığı ortamı ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Türkiye'den geldiğimizi söyleyince çok sevindiler"

Geleneğin kaybolma riski taşıdığına dikkati çeken Diren, şunları kaydetti:

"Yüz üzerindeki rengin ve işaretlerin gelini nazardan koruduğuna inanılıyor. Burada Boşnak kültürü, İslami inanışlar, geçmişten gelen gelenekler ve köy yaşamı bir arada. Fakat göç, kentleşme, düğün geleneklerinin değişmesi ve gençlerin Avrupa ülkelerine gitmesiyle bu geleneği bilen ve sürdüren insanların sayısı giderek azalıyor. Biz de Nazarın Renkleri ile sadece bu geleneği anlatmak değil, gelecek kuşaklara aktarılabilecek bir kayıt oluşturmak istedik."

Kosova'daki çekimlerin kendileri için güzel geçtiğini anlatan Diren, bölge halkının ekibe yaklaşımının da süreci kolaylaştırdığını söyledi.

"Biz zaten o bölgeyi biliyoruz. Türkleri çok seviyorlar. Gittiğimiz köylerde Boşnak, Arnavut insanlar vardı. Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde çok sevindiler. Herkes çay, kahve ısmarlama yarışına girdi." ifadelerini kullanan Diren, Prizren'de Türkçe bilenlerin de çok olduğunu belirtti.

Diren, "Aynen Türkiye'de gibiydik. Hiçbir zorluk çekmedik. Aksine çok mutlu, güzel bir şekilde 3-4 gün çekim gerçekleştirdik. Köy halkının gündelik yaşamına müdahale etmemeye ve kültürel unsurları egzotikleştirmemeye özen gösterdik." dedi.

Nazarın Renkleri'nin festival yolculuğuna yaklaşık bir ay önce başladığını aktaran Diren, filmin Yunanistan'da "KYMATA International Film Festival", İtalya'da "Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc", ABD'de "She Speaks Film Festival" ve "The Impact DOCS Awards", Azerbaycan'da ise "DokuBaku International Documentary Film Festival" kapsamında izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

Diren, uluslararası festivallerden gelen seçkilerin kendileri için güzel bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Belgesel, Kosova, Sinema, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Gelin Yüzü Boyama Ritüeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor

11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
08:38
Selahattin Demirtaş’tan cezaevinden kritik mesaj
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
08:20
Ön otopsi raporu çıktı İşte Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
07:41
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti Tribün zorbasına gözaltı kararı
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı
23:29
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar
22:15
Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor
20:58
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 11:21:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kosova'da Gelin Yüzü Boyama Ritüeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.