Kosova'da kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Kosova'da kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting heyecanı yaşandı

Kosova\'da kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting heyecanı yaşandı

Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen Bunarfest festivali kapsamında, adrenalin tutkunları Akdere Nehri'nde kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting yarışı gerçekleştirdi. Yarış, nehrin kaynağı olan Şar Dağları eteklerinde başlayıp tarihi Taş Köprü'de sona erdi. Yarışmacılar heyecan dolu anlar yaşarken, başarılı sporculara ödüller verildi. Festivalde ayrıca konserler ve nehir temizliği faaliyetleri de yapıldı.

02.06.2024 20:11
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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrindeki adrenalin tutkunları, kamyon ve traktör şambrelleri ile rafting heyecanı yaşadı.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bunarfest festivali kapsamında, Akdere Nehri'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 sporcu, şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.

Nehir yatağındaki kirliliğe dikkati çekmeyi amaçlayan bu sıra dışı yarış, Akdere Nehri'nin kaynağının bulunduğu Şar Dağları eteklerinde başladı, Şadırvan Meydanı'ndaki tarihi Taş Köprü'de kurulan bitiş çizgisinde tamamlandı.

Kosova ve çeşitli ülkelerinden gelen yarışmacılar, nehrin akıntısında heyecan dolu ve zaman zaman zorlu anlar yaşadı.

Yarış, Prizren halkı ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık 1 saat süren yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmada Brezilyalı Mafuxinha Monteiro birinci, Kosovalı Bleron Rrustemi ikinci ve Arta ile Denis Koçbashli üçüncü oldu.

Festival kapsamında, rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere Nehri'nin yatağında temizlik faaliyetleri de yapıldı.

Kaynak: AA

Prizren, Kosova, Spor, Güncel, Son Dakika

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