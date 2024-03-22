Kosova'da Türk Tiyatrosu: Kabare Kabare - Son Dakika
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Kosova'da Türk Tiyatrosu: Kabare Kabare

Kosova\'da Türk Tiyatrosu: Kabare Kabare

Kosova'nın Prizren şehrinde farklı mesleklerden gelen Kosovalı tiyatro tutkunları tarafından kurulan Kabare Kabare topluluğu, Türk tiyatrosu geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Oyuncular, Prizren'deki sahnelerin uygun olmaması nedeniyle tarihi Lumbardhi Sineması'nın holünde oyunlarını sergiliyor. Kabare Kabare, Türk tiyatrosunu yaşatmak için emek verirken, kendi sahnelerinin olmasını ve daha profesyonel bir alana taşınmayı hedefliyor.

22.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde farklı meslekler icra eden, çoğunluğu Türkiye'deki üniversitelerden mezun Kosovalı tiyatro tutkunları tarafından kurulan "Kabare Kabare" topluluğu, ülkede Türk tiyatrosu geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Mühendis, diş hekimi, öğretmen, psikolog ve yönetmen gibi çeşitli mesleklerden bir araya gelenler tarafından "Nafız Gürcüali Türk Tiyatrosu" bünyesinde kurulan topluluk, oyunlarını Prizren'deki sahnelerin tadilatta olması veya tiyatroya uygun olmaması nedeniyle şehrin tarihi Lumbardhi Sineması'nın holünde sergiliyor.

Bir dönem sinemada gösterimde olan filmlerin saklandığı odayı kulis olarak kullanan oyuncular, provalarını ısıtma ve soğutma sistemi bulunmayan sinema salonunda yapıyor.

Son olarak Polonyalı yazar Slawomir Mrozek tarafından kaleme alınan "Açık Denizde" adlı oyunu sahneye koyan yönetmen Kamer Şimşek ve oyuncular, çalışmaları, tiyatro tutkuları, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileriyle ilgili AA muhabirine konuştu.

Oyuncular kendi sahnelerinin olmasını istiyor

Trakya Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Şimşek, Kabare Kabare'yi şehirde alternatif bir sahne oluşturma fikriyle kurduklarını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 10 oyuncunun katılımıyla 4 oyun sahnelediklerini belirten Şimşek, "Kabare Kabare, 4 yıl önce bir arkadaş topluluğunda 'Beraber tiyatro hakkında bir şeyler yapabilir miyiz, alternatif bir sahne kurabilir miyiz, tiyatroyu tiyatro sahnesinden dışarı çıkarıp farklı mekanlarda da oyunlar sergileyebilir miyiz?' fikriyle doğdu. Bu da 4 yıldır devam ediyor." diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Amir Abdula, ekibin, profesyonel alanlarında çalışmalarına devam ettiğini aynı zamanda Türk tiyatrosunun yaşaması için tiyatroya emek verdiğini anlattı.

İleride çalışmalarını daha profesyonel bir alana taşımayı düşündüklerini dile getiren Abdula, "Şu an biz hep başka yerlerde, boş olan yerlerde oynuyoruz. Kendi yerimizin olmasını istiyoruz ya da prova yapabileceğimiz bir alanın olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Ferda Derviş Tatar, oyunculuğa 2016'da üniversite eğitimini tamamlayıp Kosova'ya döndüğünde başladığını anlatarak, "Tiyatroda yer almak beni çok mutlu ediyor. Kendimi çok güvende, iyi hissettiriyor. Yaptığımız işlerin halk tarafından beğenilmesinin de beni ayrıca mutlu ettiğini söyleyebilirim." görüşünü paylaştı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Venhar Gjini, Kabare Kabare bünyesinde çok güzel bir ortam oluşturduklarını, oyunlarını Prizren'de sadece tiyatro yapılan bir alanda sahnelemek istediklerini ifade etti.

Levent Bütüçi, 8 yaşında başladığı oyunculuğu yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğünü belirterek, tiyatro ile Kosova'nın çok etnikli yapısına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kosova Türk Tiyatrosu, resmi kayıtlara göre 1930'lu yıllarda Karagöz ve Hacivat gösterileri ve orta oyunların sahnelenmesiyle çalışmalarına başlamış, 1980'li yıllarda altın çağını yaşamıştı.

Çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan Türk tiyatrosunu, Kabare Kabare'nin yanı sıra "Art Theatre" tiyatro topluluğu da aktif şekilde temsil ediyor. Topluluklar genelde Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kuruluşların sağladığı sembolik desteklerle yılda 1 veya 2 oyunu sahnelemeye gayret gösteriyor.

Topluluklar ayrıca yıl boyunca Türkiye'de düzenlenen festivallere de katılarak oyunlarını sahneliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Türk Tiyatrosu: Kabare Kabare - Son Dakika

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