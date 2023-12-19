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Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 'Dostluk Konseri'nde Türk ve Kosovalı sanatçılar bir araya geldi. Konserde, Priştine, İpek ve Prizren şehirlerinden kadın koroları Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça şarkılar seslendirdi. Konserin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi ve ebru sanatı sergisi açıldı.

Kosova\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı
19.12.2023 - 23:51,
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de "Dostluk Konseri" düzenlendi.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen konserde, Priştine, İpek ve Prizren şehirlerinden kadın koroları sahne aldı.

Kosovalı sanatçılar, Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça şarkı ve türküler seslendirdi.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, AA muhabirine, konsere 3 şehirden katılan 5 kadın korosunun yıl içindeki çalışmalarını YEE merkezlerinde sürdürdüğünü söyledi.

Konseri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediklerini belirten Yılmaz, "Çok da başarılı bir organizasyon oldu. Hem Türk kadın koroları hem de Arnavut kadın koroları, dolayısıyla Prizren, Priştine ve İpek şehirlerimizden gelen 5 koromuzun performansını izledik, çok da mutlu olduk." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren konser, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve hediye takdimiyle sona erdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Priştine YEE bünyesindeki ebru sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin Yüzü" ebru sergisi açıldı.

Kaynak: AA
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