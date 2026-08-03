Kosova'da yeni toplu mezar bulundu - Son Dakika
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Kosova'da yeni toplu mezar bulundu

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Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta, Kosova Savaşı kurbanlarına ait kalıntıların bulunduğu yeni bir toplu mezar tespit edildi. İçişleri Bakanı Sveçla, Sırbistan'ı suçlayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu. Savaşta 10 binden fazla kişi öldürülmüş, 1600'den fazla kişinin cesedine hala ulaşılamamıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında hayatını kaybedenlere ait kalıntıların bulunduğu yeni bir toplu mezarın tespit edildiği bildirildi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zubin Potok'a bağlı Jabuka köyünde, Kosova Savaşı'nın kurbanlarına ait kalıntıların bulunduğu bir başka toplu mezar daha tespit edildiğini belirtti.

Sırbistan'ın, kayıp kişilere ilişkin bilgi vermeyi reddettiğini savunan Sveçla, toplu mezarların bulunmasına katkı sağlayan kendi vatandaşlarını tehdit ettiğini ve tutukladığını ifade etti.

Sırbistan'ın bu tutumunun sert şekilde kınanması ve cezalandırılması yönünde uluslararası topluma çağrıda bulunan Sveçla, aksi halde adaletin sağlanmasının mümkün olmayacağını ve bunun Balkanlar'daki barışı her gün tehdit etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Sveçla, "Kosova Savaşı sırasında Sırp devleti tarafından öldürülen ve zorla kaybedilen her bir kişinin akıbetini aydınlatmak ve o dönemde işlenen suçlardan sorumlu her bir suçluyu adalet önüne çıkarmak amacıyla her karış toprağı araştırma konusundaki kararlılığımız ve sarsılmaz bağlılığımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Halen cesedine ulaşılamayan 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Kalluder köyünde de Kosova Savaşı sırasında kaybolan kişilere ait olduğu değerlendirilen insan kalıntılarının bulunduğu alanda, kazı çalışmaları 28 Temmuz'da başlatılmıştı.

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğunluğu Arnavut olan 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü ve farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybeden ancak halen cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Zubin Potok, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da yeni toplu mezar bulundu - Son Dakika

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