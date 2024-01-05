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Kosova Hükümeti, Sırp plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin veriyor - Son Dakika
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Kosova Hükümeti, Sırp plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin veriyor

Kosova hükümeti, Sırp plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin verme kararı aldı. Karar, Kosova Cumhuriyeti araç plakalarının Sırbistan tarafından tamamen tanınmasının ardından alındı. Sırbistan ise 1 Ocak'tan itibaren Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin vermişti. İki ülke arasında yaşanan araç plakası krizi sonucunda müzakereler sonucunda anlaşmaya varıldı.

Kosova Hükümeti, Sırp plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin veriyor
05.01.2024 - 00:53,
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Kosova hükümeti, Sırp plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin verme kararı aldı.

Kosova hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "iyi bir komşuluk eylemi" olarak nitelendirilen kararın, "Kosova Cumhuriyeti araç plakalarının Sırbistan tarafından tamamen tanınmasının ardından" alındığına dikkat çekildi.

Karar, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. ???????

Sırbistan, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalı araçların 1 Ocak'tan itibaren ülkede serbest dolaşımına izin vermişti.

İki ülkenin vatandaşları, 2021'den bu yana diğer ülkeye geçerken araç plakalarındaki devlet sembollerini "çıkartma" ile kaplıyordu.

Araç plakası krizi

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan, RKS plakalı araçların ülkeye girişine izin vermiyor, söz konusu plakalı araçlara sınır kapılarında geçici Sırbistan plakası veriyordu.

Kosova hükümetinin, 2021'de "karşılıklılık" ilkesi çerçevesinde aynı uygulamayı Sırbistan plakalı araçlara uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında haftalar süren gerginlik yaşanmıştı.

Avrupa Birliği arabuluculuğunda Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen 2 ülkenin müzakerecileri, kalıcı bir çözüm bulunana kadar tedbiren 4 Ekim 2021'de karşılıklı olarak araç plakalarındaki devlet sembollerini "çıkartma" ile kapatma uygulamasına başlanması konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı bölgelerde Sırbistan kurumlarınca verilen, Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilme sürecinde 15 Aralık'a kadar 4 bin 200'den fazla Kosovalı Sırp, RKS araç plakası almıştı.

Kaynak: AA
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