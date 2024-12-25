Kosova İçişleri Bakanı'nın Sırbistan'a Girişi Engellendi - Son Dakika
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Kosova İçişleri Bakanı'nın Sırbistan'a Girişi Engellendi

Kosova İçişleri Bakanı Sveçla'nın Sırbistan'daki ziyareti, Sırp makamlarca reddedildi.

25.12.2024 17:46
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Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın Sırbistan'a girişine izin verilmediği bildirildi.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığının açıklamasında, Sveçla'nın 23 ve 24 Aralık'ta Sırbistan'da Arnavut nüfusun yoğun yaşadığı Preşova'ya ziyareti için yapılan talebin Sırp makamlar tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, Sveçla'nın Arnavut Ulusal Konseyi temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katılmak için Preşova'ya gitmek istediği, Kosova tarafının tüm prosedürleri yerine getirdiği ancak Sırbistan tarafının talebi kabul edilmediği kaydedildi.

Sırbistan'ın son iki günde Kosova'nın üst düzey hükümet yetkililerinin özellikle Preşova'yı ziyaret taleplerini reddettiği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin amacının Kosova ile gerilimi yüksek düzeyde tutma amacı olduğu savunuldu.

Öte yandan, Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Bakan Dejan Ristic'in de Kosova'ya girişine izin verilmediği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova İçişleri Bakanı'nın Sırbistan'a Girişi Engellendi - Son Dakika

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